Ученые назвали причину, затрудняющую поиск внеземного разума

Американские ученые из NASA и других научных учреждений выдвинули новую гипотезу, объясняющую отсутствие видимых признаков внеземного разума в обозримом космосе. Согласно выводам, цивилизации в иных мирах могут быть развитыми настолько, что земные инструменты пока неспособны их засечь. Исследование опубликовано в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Команда решила выяснить, могут ли современные телескопы обнаружить солнечные панели на планетах, находящихся в радиусе 30 световых лет от Земли.

Исследователи смоделировали экзопланету земного типа с разной степенью покрытия солнечными батареями. Как показали расчеты, чтобы существующие обсерватории смогли идентифицировать такой мир, фотоэлементы должны занимать как минимум 23% суши. И даже в этом случае поиск займет сотни часов.

Авторы работы выбрали солнечные панели в качестве техносигнатуры (признака технически развитой цивилизации), поскольку предыдущие изыскания показали, что они должны сильнее отражать ультрафиолетовый свет, чем другие длины волн.

Солнечная энергия служит логичным выбором благодаря тому, насколько распространены кремний и звездный свет по всему космосу. Однако она не может служить надежной техносигнатурой.

По словам ученых, чтобы обеспечить все население Земли электричеством с помощью Солнца, нужно покрыть солнечными панелями всего 2,4% суши нашей планеты. Даже если довести земное население до невозможного показателя в 30 млрд человек, им потребовалось бы менее 9% поверхности для размещения фотоэлементов.

Таким образом, у инопланетной цивилизации нет необходимости отводить 23% доступной земли под солнечные электростанции.

Млечный Путь настолько огромен и древен, что статистически в нем должно быть множество разумных цивилизаций, колонизировавших свои собственные звездные системы или соседние, и по крайней мере несколько из них распространились по всей галактике.

По словам исследователей, их открытие говорит о том, что внеземной разум не обязан стремиться к построению галактической империи. Вместо этого цивилизации могут достичь устойчивого уровня населения и потребления энергии в своей родной системе без необходимости заниматься межзвездной экспансией.

Ранее ученые нашли в галактике Млечный Путь косвенные признаки существования огромных техногенных структур вокруг звезд.