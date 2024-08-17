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Ученые нашли связь между заболеваниями обмена веществ и иммунитета

SciIm: за нарушения метаболизма и иммунитета отвечают одни и те же гены

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Shutterstock

Ученые из Университета Вандербильта (США) обнаружили, что наследственные заболевания обмена веществ и иммунитета могут быть обусловлены одними и теми же генами. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Immunology (SciIm).

В ходе исследования был проведен анализ генов, ответственных за врожденные нарушения обмена веществ (нарушения процессов, которые клетки используют для преобразования пищи в энергию) и «ошибки» иммунитета (нарушения, влияющие на работу иммунной системы). Эти редкие и сложные заболевания до конца не изучены.

Примерами врожденных аномалий обмена веществ выступают нарушения углеводного обмена и метаболический ацидоз (смещение кислотно-щелочного баланса в организме). В числе наиболее распространенных заболеваний иммунной системы — различные аллергии, ревматоидный артрит и волчанка.

Ученые обнаружили, что у пациентов с врожденными нарушениями метаболизма могут наблюдаться иммунные дефекты, способные снижать эффективность лечения. Одновременно с этим, метаболические нарушения могут усугублять симптомы иммунных патологий.

Отмечается, что раньше в списках «пересекающихся» для обоих типов заболеваний значилось всего несколько генов. Однако в ходе нового исследования стало ясно, что существует множество связанных с врожденными нарушениями метаболизма генов, также потенциально могут влиять на функцию Т-клеток.

Т-клетки — это компонент иммунной системы, распознающий и уничтожающий угрозы. По мнению ученых, некоторые генетические мутации, провоцирующие сбои в работе обмена веществ, заставляют мутировать и Т-клетки. Это может приводить к нежелательным реакциям, в том числе аутоиммунным.

Ранее ученые выяснили, как избежать диабета при высоком генетическом риске.

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