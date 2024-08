Ученые нашли связь между творческим талантом и душевными расстройствами

Американские ученые из Калифорнийского университета в Сан-Хосе нашли подтверждение теории «безумного гения», согласно которой обладатели большого творческого таланта часто страдают различными душевными расстройствами. Исследование опубликовано в научном журнале Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts (PACA).

Теория «безумного гения» предполагает сильную связь между исключительной креативностью и психическим заболеванием, идея, которая восходит к древним временам. Эта идея была популяризирована посредством исторических примеров, таких как художник Винсент Ван Гог, который был очень креативными и боролся с серьезными проблемами психического здоровья.

Теория предполагает, что качества, стимулирующие необычайную креативность, такие как оригинальность и дивергентное мышление, могут также предрасполагать людей к таким состояниям, как депрессия или биполярное расстройство.

Команда проанализировала истории душевного здоровья 199 знаменитостей в трех областях: искусство, наука и спорт. В выборку вошли 104 художника, 68 исследователей и 27 спортсменов.

Для оценки наличия психических расстройств ученые наняли команду экспертов. Специалисты рассматривали каждую биографию на наличие признаков 19 различных психических расстройств, включая депрессию, тревожность, злоупотребление психоактивными веществами и биполярное расстройство.

Результаты показали, что у художников были значительно более высокие показатели психических расстройств в течение жизни по сравнению с учеными и спортсменами.

В частности, было обнаружено, что почти у 60% художников была по крайней мере одна форма психопатологии в течение жизни, причем этот показатель увеличивался до 83% при включении случаев, когда расстройство считалось «вероятным».

Среди специфических расстройств художники были особенно склонны к депрессии, злоупотреблению наркотиками и тревожности.

В оставшихся группах показатели оказались несколько ниже: у 35% ученых и 48% спортсменов выявили по крайней мере одно психическое расстройство, причем этот показатель увеличивался до 59% для обеих групп при включении вероятных случаев.

Ранее ученые обнаружили необычный маркер креативных способностей в мозге человека.