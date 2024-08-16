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Врач рассказала, почему вредно ставить будильник на повтор

Daily Mirror: откладывание сигнала будильника ведет к разбитости по утрам

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Depositphotos

Перенос сигнала будильника на короткое время может привести к усталости и разбитости по утрам. Об этом изданию Daily Mirror рассказала невролог и эксперт по лечению бессонницы Линдси Браунинг, получившая докторскую степень в Оксфордском университете.

По словам врача, откладывание сигнала будильника на короткий срок может стать причиной ухудшения самочувствия и работоспособности. Врач объяснила, что люди часто ставят будильники с интервалом в 15 или 30 минут. Повторное пробуждение происходит в тот момент, когда организм находится в глубокой фазе сна. Ее прерывание грозит усталостью и невозможностью легко начать день.

Вместо того, чтобы устанавливать несколько будильников, Браунинг советует обратить внимание на гаджеты для отслеживания фаз ночного отдыха. Такие устройства или программы определяют оптимальный момент для пробуждения и сигнализируют о наступлении утра во время легкого (неглубокого) сна. В этот период человек быстро переходит в состояние бодрствования.

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