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Ученые выяснили, как долго длятся неврологические симптомы после COVID-19

FHN: неврологические осложнения коронавирусной инфекции сохраняются до трех лет

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Международная группа ученых из Колумбии и США установили, как долго у пациентов сохраняются неврологические расстройства после выздоровления от COVID-19. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Human Neuroscince (FHN).

Команда оценила долгосрочные эффекты коронавирусной инфекции выборке из 100 человек, перенесших болезнь с апреля по декабрь 2023 года. Из них 50 человек переболели средней или тяжелой формой COVID-19, а вторая половина — легкой формой заболевания.

Ученые выяснили, что у 60% переболевших коронавирусной инфекцией людей неврологические симптомы сохранялись в течение 2-3 лет после выздоровления.

Среди наиболее значимых неврологических осложнений 60% пациентов испытывали «туман в голове», мышечные боли (42%) и онемение тела (41%). Из несвязанных с неврологией симптомов чаще всего встречались усталость (74%), проблемы со сном (46%) и беспокойство (44%).

Ученые отметили, «туман в голове» и усталость сохранялись у пациентов независимо от продолжительности течения COVID-19.

Ранее исследователи нашли способ избавиться от «тумана в голове» после коронавирусной инфекции.

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