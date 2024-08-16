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Ученые нашли самое холодное место Солнечной системы рядом с Землей

Live Science: температура на южном полюсе Луны опускается до -248°C

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Depositphotos

Британские ученые из Лондонского университета и Университета Уорика пришли к выводу, что наиболее холодное место в Солнечной системе может находиться в непосредственной близости к Земле — на лунной поверхности. Как показали наблюдения космических аппаратов, некоторые участки Луны оказались холоднее, чем далекий Плутон. Исследование опубликовано научным порталом Live Science.

Специалисты проанализировали данные миссии NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, которая в 2009 году оценила условия среды в затененных кратерах на южном полюсе Луны. Как показали измерения, в этих местах температура составляет 25 градусов по шкале Кельвина, или -248,15°C.

Для сравнения, средняя температура поверхности Плутона составляет 40,4 градуса Кельвина, или -232,75°C.

По словам ученых, они убеждены, что южный полюс Луны остается самым холодным место внутренней Солнечной системы от Меркурия до астероидного пояса между Марсом и Юпитером.

Однако лунные кратеры могут быть теплее облака Оорта — обширного поля космического льда за орбитой Нептуна. Температура в облаке Оорта достигает 5 градусов Кельвина (-268,15°C), что близко к абсолютному нулю.

Исследователи отметили, что само облако находится так далеко, что его нельзя считать полноценной частью Солнечной системы, хотя мнения ученых на этот счет разнятся. Дистанция между Землей и ближней границей облака Оорта составляет 2 тыс. астрономических единиц, что в 2 тыс. раз больше расстояния между Землей и Солнцем.

Ранее специалисты выяснили, что в прошлом из-за отдаления Луны земные сутки длились 26,2 часа.

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