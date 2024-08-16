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Установлена связь между нарушениями памяти и болезнями сердца

IJMS: между болезнью Альцгеймера и инфарктом есть генетическая связь

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Shutterstock

Ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии подтвердили, что болезнь Альцгеймера и некоторые заболевания сердца могут иметь сходное биологическое происхождение, то есть возникать по аналогичным генетическим причинам. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Science (IJMS).

Ученые сосредоточились на поиске взаимосвязи между болезнью Альцгеймера с липидными маркерами сердечных заболеваний — повышенным уровнем холестерина, триглицеридов и липопротеинов низкой плотности в организме. Для этого они провели генетический корреляционный анализ.

Результаты показали, что в развитии стенокардии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда и нарушений обмена жиров и жиропродобных веществ в организме могут играть роль одни и те же гены. Ученые уточнили, что на человеческих хромосомах 6, 8, 17 и 19 присутствуют специфические участки ДНК, ответственные за коморбидность (сосуществование) болезни Альцгеймера и заболеваний сердца.

Исследователи добавили, что возникновение проблем с памятью и сердцем в основном обусловлено двумя факторами — воспалением в организме и дислипидемией. Также существует вероятность общей генетической предрасположенности к этим факторам.

Ранее ученые выяснили, что стресс на работе повышает риск развития опасной аритмии.

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