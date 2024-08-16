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Сон «перезагружает» нейроны для новых воспоминаний, выяснили ученые

Science: сон играет ключевую роль в формировании памяти

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Shutterstock

Ученые из Корнелльского университета подтвердили, что хороший ночной сон не только восстанавливает энергию, но и играет ключевую роль в консолидации памяти. Результаты исследования опубликованы в журнале Sciencе.

Ученые имплантировали электроды в гиппокамп мышей, что позволило им регистрировать активность нейронов во время обучения и сна. Исследование выявило, что во время глубокого сна нейроны в гиппокампе, ответственном за формирование воспоминаний, перезагружаются, что позволяет мозгу сохранять возможность к обучению и формированию воспоминаний на следующий день.

Исследователи объяснили, что гиппокамп разделен на три области: CA1, CA2 и CA3.  CA1 и CA3 хорошо изучены — они участвуют в кодировании воспоминаний, связанных со временем и пространством. Меньше известно об области CA2.

Ученые обнаружили, что область гиппокампа CA2 играет важную роль в обеспечении памяти, регулируя снижение активности в нейронах CA1 и CA3, которые активно воспроизводят дневные нейронные паттерны. Этот механизм дает мозгу возможность повторно использовать нейроны для новых воспоминаний, предотвращая их перегрузку.

Авторы исследования надеются, что результаты работы в будущем можно будет использовать для улучшения памяти путем изменения механизмов ее консолидации, то есть закрепления воспоминаний в мозге после первоначального приобретения. Терапия, задействующая нейроны CA2, потенциально применима для улучшения когнитивных функций при болезни Альцгеймера.

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