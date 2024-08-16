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Запуск биологического спутника с мышами и дрозофилами перенесли

Запуск спутника «Бион-М» №2 перенесен на 2025 год

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Запуск российского биологического спутника «Бион-М» №2 перенесен с ближайшего сентября на 2025 год. Об этом со ссылкой на источник в Институте медико-биологических проблем РАН сообщает ТАСС.

«Миссия перенесена на 2025 год», — заявил собеседник агентства.

Предполагалось, что запуск «Бион-М» №2 произойдет 1 сентября 2024 года. На спутнике планировали отправить в космос для исследования 75 мышей, полторы тысячи мух дрозофил, растения и микроорганизмы.

Предыдущий спутник «Бион-М» №1 был выведен на орбиту в 2013 году. Продолжительность полета составила 30 дней. Тогда в космос отправились 45 мышей, 8 песчанок, 15 гекконов, а также улитки, ракообразные, рыбы и различные микроорганизмы. Мыши помогли исследователям понять и то, почему в космосе у людей ухудшается зрение: соответствующая работа была проделана американскими и российскими исследователями, результаты опубликованы в The Journal of Applied Physiology.

14 августа власти Китая впервые публично признали, что космическая ракета «Чанчжэн-6А» развалилась на орбите в результате взрыва и оставила там космический мусор. Ракета вывела на орбиту 18 интернет-спутников, но ее верхняя ступень разрушилась, в результате чего появилось облако из множества обломков.

Ранее сообщалось, что НАСА не знает, как спустить застрявших на МКС астронавтов на Землю.

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