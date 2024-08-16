Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мозг создает создает параллельные копии одного и того же воспоминания, выяснили ученые

Science: память о событиях хранится в разных группах нейронов

close
100%
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Швейцарские ученые из Базельского университета обнаружили, что память об пережитом опыте хранится в мозге в нескольких параллельных копиях. Эти копии существуют в течение разного времени, изменяются в определенной степени, а иногда просто стираются. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда обнаружила, что в гиппокампе (области мозга, отвечающей за перевод кратковременной памяти в долговременную) одно событие записывается с помощью различных групп нейронов, возникающих на разных стадиях эмбрионального развития.

По словам специалистов, версия воспоминания в ранних нейронах изначально недоступна для своего обладателя, и человек может обратиться к ней только спустя некоторое время.
То же самое воспоминание в поздних нейронах, напротив, сначала проявляется очень ярко, но постепенно исчезает.

Ученые выяснили, что воспоминания, хранящиеся в течение короткого времени после приобретения позднорожденными нейронами, могут быть изменены и переписаны.

Это означает, что воспоминание о ситуации вскоре после того, как она произошла, подготавливает поздние нейроны к тому, чтобы стать активными и интегрировать настоящую информацию в исходную память.

Напротив, воспоминание того же события спустя долгое время подготавливает ранние нейроны к повторной активации для извлечения своей копии, но связанную с ней память уже нельзя легко изменить.

По словам исследователей, понимание процессов работы памяти в будущем даст возможность стирать травмирующие воспоминания и возвращать те, которые казались навсегда утраченными.

Ранее ученые выяснили, что опоясывающий лишай может ухудшить память человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами