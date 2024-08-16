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В Германии нашли крупный серебряный клад XIV века

RPS: недалеко от немецкого Фрайбурга выкопали более 1500 серебряных монет

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Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

Археологи в Германии обнаружили крупный серебряный клад после того, как рабочие нашли несколько средневековых монет в горной общине Глоттерталь вблизи города Фрайбург. Об открытии сообщается на официальном сайте Регионального совета Штутгарта (RPS).

Строители случайно наткнулись на средневековое серебро в ходе прокладки труб для обустройства бассейна. Прибывшие на место ученые в несколько подходов извлекли из земли более 1500 чеканных серебряных монет XIV века.

По словам исследователей, кто-то зарыл в землю крупное состояние. На спрятанные деньги в средневековой Германии можно было купить отару из 150 овец.

После очистки эксперты определили, что монеты, скорее всего, были отчеканены в 1320-х годах на землях современных Германии, Швейцарии и Франции.

Ученые отметили, что находка стала крупнейшим кладом, найденным в окрестностях Фрайбурга с 1949 года. Археологи уточнили, что в средние века Глоттерталь был важным местом добычи полезных ископаемых. Серебряные шахты появились здесь еще в IX веке.

Ранее в Турции нашли золотой клад, принадлежавший древним наемникам из Персии.

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