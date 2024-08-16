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Ученые рассказали, как защититься от закупорки артерий

AHA: здоровый образ жизни защищает от закупорки сосудов

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Freepik.com

Здоровый образ жизни снижает риск тяжелого атеросклероза. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Закупорка артерий бляшками, то есть атеросклероз, повышает риск инсульта, болезней почек и инфаркта.

«Многие думают, что сердечно-сосудистые заболевания затрагивают только пожилых людей, но это не так. Симптомы этих болезней часто проявляются в среднем и позднем взрослом возрасте, но начинают развиваться они уже в детстве», — объяснили ученые.

Чтобы выяснить, как образ жизни в молодости влияет на закупорку артерий, ученые проанализировали данные 240 человек в возрасте 21–27 лет. Им провели УЗИ сонных артерий, а также попросили рассказать о своем образе жизни.

Более здоровый образ жизни был связан с меньшей толщиной и жесткостью стенок сонных артерий. Это указывало на меньшую выраженность атеросклероза.

Сердечно-сосудистый риск оценили, использовав данные о массе тела пациентов, уровне холестерина и сахара в крови, артериальном давлении, диете, физической активности, сне и курении.

Авторы призвали к повышению осведомленности молодых людей о важности здорового образа жизни.

Ранее врач рассказала, что добавки с омега-3 опасны для жизни при болезнях сердца и крови.

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