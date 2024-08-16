Ученые рассказали, как защититься от закупорки артерий

Здоровый образ жизни снижает риск тяжелого атеросклероза. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

Закупорка артерий бляшками, то есть атеросклероз, повышает риск инсульта, болезней почек и инфаркта.

«Многие думают, что сердечно-сосудистые заболевания затрагивают только пожилых людей, но это не так. Симптомы этих болезней часто проявляются в среднем и позднем взрослом возрасте, но начинают развиваться они уже в детстве», — объяснили ученые.

Чтобы выяснить, как образ жизни в молодости влияет на закупорку артерий, ученые проанализировали данные 240 человек в возрасте 21–27 лет. Им провели УЗИ сонных артерий, а также попросили рассказать о своем образе жизни.

Более здоровый образ жизни был связан с меньшей толщиной и жесткостью стенок сонных артерий. Это указывало на меньшую выраженность атеросклероза.

Сердечно-сосудистый риск оценили, использовав данные о массе тела пациентов, уровне холестерина и сахара в крови, артериальном давлении, диете, физической активности, сне и курении.

Авторы призвали к повышению осведомленности молодых людей о важности здорового образа жизни.

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