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На Земле закончился 13-месячный период температурных рекордов

C3S: температура воздуха в июле 2024 года упала на 0,04°C в годовом исчислении

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Shutterstock

Ученые европейской Службы климатических наблюдений Copernicus (C3S) объявили о завершении 13-месячного периода рекордно высоких температур, когда каждый следующий месяц превосходил предыдущий тепловой максимум. Как показали наблюдения, июль 2024 года оказался немного прохладнее июля 2023 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Специалисты отметили, что средняя температура воздуха за минувший июль во всем мире составила 16,91°C, что на 0,04°C меньше результата годом ранее.

Исследователи полагают, что затяжная полоса глобальных температурных максимумов была обусловлена сочетанием некоторых факторов. Значимую роль в этом сыграли антропогенные выбросы углерода и других парниковых газов, включая метан.

Однако потепление также было вызвано действием климатического феномена Эль-Ниньо, связанного с повышением температур в Тихом океане, а также воздействием Солнца, которое сейчас приближается к пику 11-летнего солнечной активности.

Ученые добавили, что, по мере смены Эль-Ниньо более прохладным процессом Ла-Нинья, глобальная температура продолжит снижаться, но вряд ли достигнет уровней до 2023/24 годов.

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