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Названы неочевидные симптомы рака яичников

Daily Mail: быстрое насыщение после еды может быть признаком рака яичников

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Indypendenz/Shutterstock/FOTODOM

Вздутие живота и быстрое наступление чувства сытости могут указывать на рак яичников задолго до подтверждения диагноза. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на исследование британских ученых из гинекологического и онкологического центра Pan Birmingham.

По словам ученых, обычно рак яичников сопровождается классическими симптомами — болью в спине и тазовой области, диареей, усталостью, вагинальными кровотечениями, частыми позывами к мочеиспусканию и потерей аппетита. Однако существуют и другие неочевидные признаки заболевания, которые могут проявляться за три года до постановки диагноза. К ним относится вздутие живота и быстрое насыщение. Исследователи объяснили, что эти симптомы рака могут «маскироваться» под другие патологии, тем самым побуждая женщин «затягивать» с лечением.

Ученые отметили, что своевременное обращение за медицинской помощью и прохождение необходимых исследований значительно снижает вероятность разрастания злокачественных опухолей. Они добавили, что ведущим фактором риска возникновения рака яичников выступает ожирение.

Ранее был найден новый способ борьбы с детским раком мозга.

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