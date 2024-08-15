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Найден белок, способный замедлить старение мозга

MedicalXpress: белок TMEM16F помогает замедлить старение мозга

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Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что белок под названием TMEM16F помогает поддерживать здоровье нейронов и продлевать молодость мозга. Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Ученые сосредоточились на изучении белка TMEM16F, который играет ключевую роль в поддержании стабильности клеточных оболочек (мембран). Они выяснили, что по мере старения концентрация этого белка в нейронах снижается, что негативно сказывается на их функциональности и способности к восстановлению повреждений.

В ходе экспериментов на лабораторных мышах было обнаружено, что искусственное увеличение уровня TMEM16F у пожилых животных способствовало улучшению их умственных навыков и памяти. Ученые отметили, что такое «омолаживание» мозга может заложить фундамент для создания новых, эффективных стратегий терапии возрастных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Тем не менее для внедрения в клиническую практику экспериментального лечения, основанного на воздействии на TMEM16F, необходимо провести много дополнительных исследований.

Ранее была найдена связь между высоким давлением и болезнью Альцгеймера.

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