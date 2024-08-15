Врач назвала ошибку в уходе за волосами, которая ведет к выпадению

Расчесывание волос от кончиков к корням может спровоцировать выпадение волос и повысить их ломкость. Об этом изданию The Sun рассказала трихолог Мелисса Маллам из США.

По словам Маллам, многие женщины расчесывают кончики волос до того, как приступают к распутыванию основной длины. Трихолог уточнила, что волосы нужно расчесывать, начиная с корней и постепенно опускаясь к концам. Распутывание концов в самом начале может повысить ломкость волосяных стержней и стать причиной выпадения.

Избежать сухости и хрупкости волос помогает правильный уход. Доктор объяснила, что во время сушки волос лучше использовать полотенца из микрофибры, а не из хлопка. Они оказывают меньше нежелательного трения, ведущего к запутыванию. Врач также порекомендовала обзавестись правильными аксессуарами для создания причесок — шелковыми или атласными резинками. Такие резинки не «выдергивают» волосы и способствуют сохранению их эластичности. Дополнительно защитить волосяные стержни может покупка наволочек из тех же материалов.

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