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Ученые нашли «включатель» желания заниматься спортом

Science Advances: на желание заниматься спортом влияют три белка

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Shutterstock/Artem Furman

Ученые из Национального центра исследований рака (CNIO) в Испании обнаружили, что на мотивацию к физической активности влияют белки IL-15, p38α и p38γ. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Чтобы установить, какие механизмы лежат в основе возникновения желания заниматься спортом, ученые провели эксперимент на двух группах мышей. В первую группу вошли обычные грызуны, а во вторую — животные с лишним весом, набранным на высокожировой диете.

Исследование показало, что в ходе интенсивного тренировочного процесса в организме мышей активируются два белка — p38α и p38γ. Уровень активности каждого из них оказывает влияние на интерес к занятиям спортом.

Также в этот процесс вовлечен еще один белок — интерлейкин 15 (IL-15). Физические упражнения стимулируют активацию p38γ, что приводит к выработке IL-15 организмом. IL-15 воздействует на моторную кору головного мозга, ответственную за регулирование движения. Повышение уровня IL-15 в крови передает мозгу сигнал о повышении физической активности, что приводит к увеличению подвижности.

Когда мышей заставляли заниматься физическими упражнениями — у них активно вырабатывался белок p38γ. По словам ученых, это свидетельствует о том, что интерес к спорту «поддерживает сам себя».

Авторы исследования утверждают, что взаимосвязь между ожирением и активацией p38γ в мышцах во время физических нагрузок может стать ключом к лечению ожирения у людей. Они также подчеркивают, что регулярные тренировки являются эффективным способом профилактики и лечения этого заболевания.

Ранее был назван самый полезный для сердца режим тренировок.

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