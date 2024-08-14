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Ученые выяснили, чем грозит нарушение образования мочевины в печени

Cell: лекарства от ожирения печени должны быть нацелены на цикл мочевины

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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Жировая болезнь печени тесно связана с нарушением метаболизма мочевины в организме. Это показало исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism.

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) развивается у многих людей, ведущих нездоровый образ жизни, особенно часто — у людей с ожирением. При ней в печени накапливается жир, что может привести к необходимости пересадки печени. Лекарства не существует, так как неизвестны механизмы развития болезни. В новом исследовании ученые нашли возможные мишени для лекарств против НАЖБП.

В новой работе ученые выяснили, что нарушение образования мочевины в печени вызывают вторичные нарушения в цикле трикарбоновой кислоты. Это приводит к неэффективному использованию калорий и накоплению жиров в печени. В результате возникают воспаление и фиброз, которые способствуют дальнейшему развитию заболевания.

В предыдущих работах ученые выяснили, что нацеленные на цикл мочевины препараты значительно смягчают симптомы НАЖБП у мышей. Новая работа подтверждает, что это может быть эффективным подходом к лечению.

Ранее ученые назвали препараты, способные вызвать тяжелое поражение печени.

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