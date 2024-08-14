Ученые перечислили важнейшие факторы долголетия

Повысить шансы на долгую жизнь и здоровое старение помогают сбалансированная диета с низким содержанием соли, прием меньшего количества лекарств, качественный сон и проживание в комфортном озелененном районе. Об этом изданию The Conversation рассказали диетолог-эпидемиолог Чжаоли Дай-Келлер из Сиднейского университета и психиатр Перминдер Сачдев из Университета Нового Южного Уэльса.

Ученые объяснили, что правильное питание подразумевает активное потребление фруктов, овощей и продуктов, богатых белком — птицы, рыбы и бобовых. Соль и красное мясо при этом нужно ограничить. По словам исследователей, избыток соли в рационе в 3,6 раза повышает риск нарушения физических функций у пожилых.

Эксперты отметили, что долгожители не защищены от хронических заболеваний, но у таких людей они обычно развиваются гораздо позже, чем у среднестатистических взрослых. Кроме того, отличающиеся долголетием люди принимают меньше лекарств. Исследование испанских ученых показало, что долгожители в среднем одновременно принимают пять препаратов (4,9), а обычные люди — около семи (6,7).

Австралийские ученые отметили, что необоснованный прием лекарственных средств грозит нарушениями координации, снижением когнитивных функций и высоким риском госпитализации из-за побочных эффектов несочетаемых препаратов. По этой причине необходимо регулярно посещать врача для коррекции плана лечения.

Хороший сон не менее важен для долголетия. Его качество и количество напрямую влияют на функционирование иммунной и гормональной систем, а также на кардиометаболические функции. По словам экспертов, нарушение структуры сна или недосыпание повышают риск развития ожирения, гипертонии и диабета.

Четвертым, но не менее значимым фактором здорового старения выступает комфортное место проживания. Ученые отметили, что пребывание среди зеленых насаждений помогает снижать стресс, риск депрессии, диабета и болезней сердца, что потенциально увеличивает ожидаемую продолжительность жизни.

Ранее выяснилось, что потеря близких ускоряет старение.