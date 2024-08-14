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Найден новый способ борьбы с детским раком мозга

BioMat: усиление клеток-киллеров помогает бороться с детским раком мозга

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Freepik.com

Ученые из Университета штата Флорида перепрограммировали иммунные клетки-киллеры, усилив их способность бороться с атипично тератоидно-рабдоидными опухолями мозга у детей. Результаты исследования опубликованы в журнале Bioactive Materials (BioMat).

Исследователи сосредоточились на изучении естественных клеток-киллеров, также известных как NK-клетки или крупные гранулярные лимфоциты (LGL). Это компонент иммунной системы, способный быстро и эффективно распознавать и уничтожать аномальные или зараженные клетки. Ученые стремились выяснить, можно ли усилить «убойную» способность NK-клеток, одновременно повысив их сопротивляемость подавляющему эффекту рака.

Исследователи использовали клетки-киллеры, полученные из индуцированных человеческих плюрипотентных стволовых клеток. Это клетки кожи или крови, которые были перепрограммированы учеными обратно в «эмбриональное» состояние, позволяющее им в дальнейшем развиться в любой тип человеческих клеток. В отличие от клеток мышей, которые обычно используются в аналогичных исследованиях, человеческие естественные клетки-киллеры не представляют риска отторжения иммунной системой пациента.

Ученые дополнительно применили различные белки для повышения иммунитета NK-клеток и усиления их мощности. После этого модифицированные образцы протестировали на клетках атипично тератоидно-рабдоидных опухолей (АТРП). АТРП — это редкий и агрессивный вид опухоли центральной нервной системы, которая возникают в основном в мозжечке или стволе головного мозга. Это заболевание в основном поражает детей раннего возраста.

Усиленные NK-клетки оказались более эффективными в уничтожении раковых в сравнении с обычными. Первые продемонстрировали высокую цитотоксичность — способность оказывать токсическое разрушительное воздействие. По словам ученых, такие результаты в будущем могут стать основой для разработки безопасной и эффективной иммунотерапии для детей с раком мозга.

Ранее ученые усилили «голод» иммунных клеток для борьбы с раковыми.

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