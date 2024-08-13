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Стало известно, какое количество кофе вредит здоровью мозга

Daily Mail: три чашки кофе в день ухудшают память в пожилом возрасте

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Shutterstock

Ученые из Университета Мердока (Австрия) установили, что употребление более трех чашек кофе в день может стать причиной ускоренного снижения когнитивных способностей с возрастом. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на сайт Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера (AAIC 2024).

Исследователи задались целью выяснить, как употребление кофе и чая влияет на умственные способности людей старше 60 лет. Для этого ученые пригласили к участию несколько тысяч жителей Великобритании и попросили их рассказать, как часто они потребляют тонизирующие напитки этих двух типов.

Более половины респондентов сообщили, что выпивают от одной до трех чашек кофе в день. Четверть опрошенных вообще не употребляли кофе, а 18% рассказали, что выпивают четыре и более чашек ежедневно. 47% участников исследования также сообщили, что выпивают четыре и более чашек чая ежедневно. Еще 38% ограничивались одной-тремя чашками, а 15% испытуемых не пили чай.

После сбора необходимой информации ученые оценили когнитивные способности испытуемых с помощью специальных тестов и приступили к наблюдению за ними. Через 10 лет данные об умственных навыках участников были обновлены.

Результаты исследования показали, что у людей, которые употребляли более трех чашек кофе в день, был больший риск столкновения с ускоренным снижением умственных способностей по мере старения. Эта группа лиц чаще испытывала проблемы с памятью, мышлением и принятием решений по сравнению с теми, кто либо не пил кофе вовсе, либо ограничивался одной-тремя чашками в день.

Ученые также отметили, что употребление чая, наоборот, продемонстрировало потенциально защитный эффект. У добровольцев, регулярно пьющих чай, процесс ухудшения умственных функций замедлялся.

Ранее врачи назвали лекарства, которые перестают работать при приеме с кофе.

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