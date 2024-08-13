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Железо животного происхождения повышает риск диабета, выяснили ученые

Nature: железо животного происхождения повышает риск диабета второго типа

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана обнаружили связь между потреблением железа животного происхождения и повышенным риском развития диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Исследователи проанализировали информацию, собранную в рамках обширного проекта NHS-I. Цель его проведения заключалась в оценке состояния здоровья 37,5 тысяч американских медицинских работников. Участники этого долгосрочного исследования предоставили подробные сведения о своем рационе, образе жизни и истории болезни.

Ученые исследовали связь между особенностями питания и различными биомаркерами сахарного диабета. Примерами таких биомаркеров служили уровни инсулина и сахара в крови, содержание жиров в организме и интенсивность протекания воспалительных процессов,

Результаты показали, что употребление продуктов с высоким содержанием железа животного происхождения (красного мяса, печени) увеличивало вероятность развития диабета второго типа на 26%. Кроме того, было обнаружено, что такая диета негативно влияла на обмен веществ жиров и некоторых аминокислот. Ученые отметили, что подобного эффекта не наблюдалось при употреблении растительного железа.

Ранее были перечислены симптомы диабетической ретинопатии глаз.

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