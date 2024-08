Ученые обнаружили гигантский океан под поверхностью Марса

Американские геофизики из Калифорнийского университета обнаружили гигантский океан, скрытый глубоко под поверхностью Марса. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Огромный резервуар был обнаружен с помощью сейсмических данных, полученных аппаратом InSight Lander NASA.

Исследование более глубокой коры показало, что она, вероятно, состоит из лоскутков раздробленной магматической породы, содержащей более чем достаточно жидкой воды, чтобы заполнить марсианские океаны, покрыв всю планету слоем толщиной 1,6 километра.

Однако получить доступ к этим колоссальным водным запасам затруднительно из-за большой глубины залегания, составляющей от 11,5 до 20 километров.

По словам ученых, глубинные воды Марса теоретически могут быть обитаемыми.

Марсианская поверхность покрыта высохшими речными руслами, дельтами и озерными ложами, что указывает на некогда изобильные водные ресурсы соседнего мира. Однако около 3,5 млрд лет назад резкое изменение климата лишило Красную планету поверхностных вод.

До сих пор неясно, что стало причиной быстрого высыхания. Исследователи отметили, что их открытие доказывает уход воды в кору планеты, а не ее испарение в космос.

Ранее марсоход Perservance обнаружил на Марсе соединения, которые на Земле появляются в результате деятельности бактерий.