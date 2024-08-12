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Назван неожиданный фактор риска инсульта и болезней сердца

Journal of Endodontics: потеря зубов повышает риск инсульта и болезней сердца

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Depositphotos

Ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв (Case Western Reserve University) установили, что потеря нескольких зубов коррелирует с повышенным риском инсульта и болезней сердца. Результаты исследования опубликованы в Journal of Endodontics.

Чтобы выяснить, как состояние здоровья полости рта связано с функционированием сердечно-сосудистой системы, ученые провели обзор 12 ранее опубликованных научных исследований. В них рассматривались различные последствия потери одного или всех зубов, проявляющиеся в рамках наблюдения длительностью от трех до 49 лет.

Результаты показали, что отсутствие зубов — это не просто стоматологическая проблема, но и важный фактор сокращения продолжительности жизни. Ученые уточнилюдей, потерявших все или большую часть зубов, риск преждевременного летального исхода по причине инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых патологий был повышен на 66%.

Исследователи добавили, что потеря 22 и более зубов коррелировала с ухудшением сердечно-сосудистого здоровья даже после после корректировки результатов с поправкой на наличие вредных привычек, генетическую предрасположенность, ожирение и другие потенциальные причины.

Ученые пока не могут четко обозначить, какие механизмы лежат в основе такой взаимосвязи. Они предположили, что распространенность сердечно-сосудистых заболеваний можно частично снизить за счет улучшения здоровья полости рта. Для этого рекомендуется соблюдать здоровую диету, ограничить потребление сахара и своевременно получать стоматологическую помощь.

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