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Врач рассказала, риск какого заболевания повышает светлая кожа

Онколог Орлова: у людей со светлой кожей повышен риск рака кожи

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Люди со светлой кожей и глазами повержены риску развития рака кожи. Об этом «РГ» рассказала врач-онколог, старший научный сотрудник отделения опухолей кожи НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Кристина Орлова.

«Также в зоне риска люди с большим количеством (более 50-100) невусов, с наличием гигантского врожденного невуса. Надо быть осторожными и тем, у кого более 10 диспластических невусов, а также если в семье были случаи меланомы. Также риск повышен у людей, которым необходимо принимать иммуносупрессивные препараты по поводу других заболеваний», — добавила врач.

Таким людям с детства обязательно нужна защита от солнечного воздействия. Более пяти солнечных ожогов в течение жизни удваивают риск меланомы у человека.

При этом большинство врожденных родинок человека не станут раковыми образованиями. Если есть сомнения по поводу конкретной родинки, лучше обратиться к врачу. Самостоятельно нужно обращать внимание на асимметричные родинки, на образования более 5 мм, с неровным краем, при изменении цвета, размера, формы.

«Я рекомендую всем, кто читает сейчас эту статью, хотя бы один раз обратиться к врачу для осмотра всех кожных покровов», — призвала Орлова.

Ранее врачи пересадили ткани с предплечья на язык россиянину с раком полости рта.

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