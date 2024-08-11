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Найдены новые генетические причины рака кишечника

Nature: найдены 250 новых генов, связанных с раком кишечника

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Depositphotos

Ученые обнаружили 250 новых генов, участвующих в возникновении рака кишечника. Некоторые из них вовлечены в развитие опухолей у молодых пациентов, другие оказались связаны с жизнедеятельностью микробов, живущих в кишечнике. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Британские ученые провели наиболее полный анализ генетических особенностей, связанных с колоректальным раком — опухолями толстой и прямой кишки.

Были обнаружены четыре новых вида колоректального рака с особыми генетическими характеристиками, которые могут повлиять на эффективность лечения. В будущем это открытие может быть использовано для подбора лучшего лечения с учетом типа опухоли.

Также ученые выявили более 250 генов, которые играют решающую роль в развитии рака. Большинство из них ранее не были связаны с какими-либо видами опухолей. Они могут стать мишенями для разработки новых лекарств против рака.

Помимо этого, биологи нашли гены с повышенной активностью у молодых пациентов с колоректальным раком. Они считают, что это может быть связано с нездоровой диетой и курением.

Анализ также улучшил понимание связей между колоректальным раком и живущими в кишечнике микробами. Воздействие на них потенциально может повысить шансы заболевших на излечение.

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