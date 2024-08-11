Ученые: алкоголики могут улучшить здоровье сердца без отказа от спиртного

Ограничение потребления алкоголя при хроническом злоупотреблении значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open.

Предыдущие работы показали, что умеренное потребление алкоголя может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Авторы нового анализа учли ошибки предыдущих исследований. Они использовали данные от 21 тысячи алкоголиков в возрасте от 40 до 79 лет.

Злоупотребление алкоголем определялось для мужчин как потребление более 56 г алкоголя в день или более 196 г в неделю, для женщин — более 42 г в день или 98 г в неделю.

Часть из них злоупотребляли алкоголем постоянно, а часть — постепенно уменьшили употребление спирта, но не отказались от него полностью. У вторых риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта был примерно на 23% ниже. Особенно выраженный эффект наблюдался для стенокардии и ишемического инсульта. Риск снизился у людей с разными уровнями физической активности, дохода. Также ограничение алкоголя было эффективно для людей с гипертонией, диабтом, повышенным уровнем жиров в крови.

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