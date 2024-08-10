Ученые развеяли миф о вреде тяжелых нагрузок после инсульта

Короткие интенсивные всплески физической активности могут быть полезнее при восстановлении после инсульта, чем упражнения умеренной интенсивности. Об этом сообщает Американская кардиологическая ассоциация (AHA).

В эксперименте приняли участие 82 мужчины и женщины (от 40 до 80 лет), которые пережили инсульт от шести месяцев до пяти лет назад. Их случайным образом распределили на группы. В течение трех месяцев одни пациенты три раза в неделю выполняли высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ), а остальные участники — умеренные тренировки.

В группе ВИИТ уровень кардиореспираторной выносливости вырос вдвое больше, чем в группе умеренных упражнений. Этот показатель отражает, сколько кислорода потребляет человек за одну минуту на килограмм массы тела. Чем он выше, тем лучше пациент переносит физические нагрузки. Высокий уровень кардиореспираторной выносливости связан с пониженным риском болезней сердца, инсульта и инфаркта.

На исходном уровне обе группы могли пройти около 355 метров в течение 6 минут. Через три месяца тренировок все пациенты смогли пройти на восемь метров больше, а затем дистанция увеличилась еще на 10 метров.

Непрерывная тренировка умеренной интенсивности включала в себя от 20 до 30 минут упражнений при умеренной интенсивности. ВИИТ включали десять интервалов высокоинтенсивных упражнений длительностью 60 секунд. Между ними были интервалы упражнений низкой интенсивности длительностью 60 секунд. Ученые использовали адаптированный «лежачий» шаг, который позволил выполнять ВИИТ даже тем, кто не мог ходить достаточно быстро или достаточно долго на беговой дорожке.

В исследовании участвовали люди с относительно низким риском сердечных заболеваний и хорошими физическими данными после инсульта. Поэтому результаты авторов нельзя распространять на менее выносливых пациентов после инсульта.

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