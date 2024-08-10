Первый эксперимент по космической археологии выявил основную проблему жизни на МКС

Международная группа ученых из США, Канады и Австралии провела первый в своем роде эксперимент по космической археологии. Его объектом стала Международная космическая станция (МКС), а целью — изучение быта людей, долгое время пребывающих во внеземных условиях. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PLOS One.

Хотя в большинстве случаев археологи занимаются изучением древностей, их методы можно перенести в современность для сбора данных об адаптации к жизни в космосе. Эти сведенья могут быть полезны для подготовки астронавтов к длительным космическим путешествиям.

МКС стала первым постоянным поселением людей в космосе. За последние 23 года на ее борту побывало около 280 человек.

Команда изучила экспозиции фотографий, произведений искусства и даже икон, созданных членами экипажей из разных стран, использовала исторический фотоархив NASA для оценки отношений между участниками миссий.

Ученые также проанализировали просты технологии, применяемые на МКС для выполнения повседневных задач.

В ходе эксперимента специалисты использовали стандартный археологический метод «тестовой ямы». Перед началом раскопок археологи обычно выкапывают несколько ям диаметром метр на метр. Их содержимое дает представление о потенциале всей зоны исследования.

Ученые попросили экипаж МКС определить пять квадратных участков на станции, которые чаще всего используются для работы и отдыха. Затем в течение 60 дней астронавты ежедневно фотографировали эти квадраты, чтобы запечатлеть объекты в их границах.

Изучение фотоснимков позволило команде выделить ключевые аспекты жизни людей на МКС. Исследователи обратили внимание на широкое использование поверхностей с липучками, позволяющих команде компенсировать отсутствие земной гравитации и фиксировать различные предметы в невесомости. Некоторые члены экипажа иногда использовали эти общественные зоны для хранения личных вещей.

По словам авторов анализа, результаты указывают на общую проблему хранения вещей на МКС, поскольку доступное пространство станции вынуждает команду все время адаптироваться к ограничениям с помощью поверхностей с липучками и многоразовых пластиковых мешков. Это значит, что проектировщикам будущих космических станций стоит сделать вопрос хранения приоритетным.

Ранее ученые выяснили, почему еда в космосе кажется не такой вкусной, как на Земле.