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Ученые отключили единственный телескоп планетарной системы защиты Земли от астероидов

NASA: 15-летняя миссия космического телескопа NEOWISE подошла к концу

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NASA/JPL-Caltech

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило об отключении космического телескопа NEOWISE — единственного аппарата для обнаружения околоземных астероидов и комет. Орбитальная станция падает в атмосферу нашей планеты, сообщается на официальном сайте космического агентства.

Миссия NEOWISE подошла к концу, поскольку эра пиковой активности Солнца, называемая солнечным максимумом, приведет к тому, что спутник войдет в верхние слои атмосферы и там разрушится.

NEOWISE запустили в 2009 году. За 15 лет работы устройство обнаружило более 200 ранее неизвестных околоземных объектов, включая 25 новых комет, и предоставило обширные данные о 44 тыс. других тел, пролетающих через нашу Солнечную систему.

Среди сотен объектов, обнаруженных телескопом, самым известным его открытием стала яркая комета, носящая его имя: комета C/2020 F3 NEOWISE, которая пролетела мимо Земли в июле 2020 года.

Потеря NEOWISE оставит временную брешь в планетарной обороне на орбите Земли. Ни один другой космический телескоп NASA не посвящает 100% своего времени охоте за околоземными объектами, некоторые из которых могут представлять опасность для нашей планеты.

В 2027 году на смену NEOWISE планируют отправить более мощный аппарат — NEO Surveyor. После развертывания телескоп будет выполнять полное сканирование неба каждые две недели. Он также сможет обнаруживать астероиды, летящие со стороны Солнца и невидимые из-за яркого света звезды.

Ранее ученые обнаружили мини-луны у 352 астероидов.

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