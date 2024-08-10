Названо вещество из пластика, нарушающее работу мозга

Воздействие бисфенола А во время внутриутробного развития повышает риск аутизма у мальчиков. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

Бисфенол А — вещество, которое содержится во многих в пластиковых изделиях. Ученые проанализировали результаты анализа мочи женщин во время беременности и развитие их сыновей после рождения. Они выяснили, что воздействие бисфенола А на плод во время внутриутробного развития повышает риск аутизма в возрасте двух лет в 3,5 раза, а в возрасте 11 лет — в шесть раз.

Обнаруженная учеными связь может объясняться нарушением выработки фермента ароматазы из-за бисфенола А. Низкие уровни этого фермента наблюдались у мальчиков с аутизмом. Связь этого фермента с развитием мозга подтверждают эксперименты на мышах.

Бисфенолы и другие вещества, влияющие на эндокринную систему, широко распространены. Они содержатся в пластиковой упаковке пищи и напитков, а также косметике, — их практически невозможно избежать, подчеркнули ученые. Вероятно, поэтому бисфенол A присутствовал почти во всех образцах мочи беременных женщин.

Ранее ученые выяснили, что стресс лишает мозг возможности сопротивляться деменции.