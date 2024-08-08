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Стало известно, какая мука снижает уровень «плохого» холестерина

JN: кукурузная мука с отрубями снижает уровень «плохого» холестерина

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Shutterstock

Ученые из Университета штата Аризона установили, что включение в рацион продуктов из кукурузной муки с отрубями может снизить уровень «плохого» холестерина НПЛП в организме. Результаты исследования опубликованы в Journal of Nutrition (JN).

В исследовании приняли участие добровольцы с избытком холестерина НПЛП в крови. НПЛП-показатель отражает количество липопротеинов низкой плотности, которые являются одними из основных переносчиков холестерина в крови. В отличие от липопротеинов высокой плотности, НПЛП обладают способностью оседать на стенках сосудов, формируя опасные бляшки.

В ходе эксперимента ученые проанализировали воздействие на организм цельной кукурузной муки, рафинированной кукурузной муки и смеси кукурузной муки с отрубями. В течение четырех недель добровольцы должны были ежедневно употреблять по 48 граммов мукаты показали, что мука с отрубями способствовала заметному снижению концентрации «плохого» холестерина в крови у 70% испытуемых. Также она незначительно влияла на уровень общего холестерина.

Ученые предположили, что такой благотворный эффект обоснован высоким содержанием в кукурузной муке с отрубями клетчатки — растительных пищевых волокон. По словам исследователей, добавление такой муки в готовые продукты или использование в качестве сырья для выпечки положительно влияет на обмен веществ.

Ранее было названо грозное последствие переизбытка никотиновой кислоты.

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