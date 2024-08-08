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Ученые обнаружили мини-луны у нескольких сотен астероидов

A&A: 352 известных астероида обладают собственными спутниками

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NASA/Johns Hopkins APL

Международная группа астрономов Европейского космического агенства с помощью орбитального телескопа «Гайя» обнаружила возможные луны у более чем 350 астероидов, которые раньше считались одиночными. Исследование опубликовано в научном журнале Astronomy & Astrophysics (A&A).

По словам специалистов, двойные астероиды трудно идентифицировать из-за их малых размеров и большой дистанции до этих объектов. Сегодня ученым известно около миллиона астероидов, однако до недавнего времени спутники были найдены лишь у 500 из них, или у 0,05% от общего количества.

Известным примером двойной системы служат астероид Диморф и его крошечный спутник Дидим, на которых в 2022 NASA успешно испытало зонд DART, изменив траекторию небесного тела ударом аппарата.

В новой работе команда увеличила количество известных двойных астероидов в полтора раза, добавив к списку 352 потенциальных объекта.

Астрономы охотятся за астероидами, чтобы получить более полную картину Солнечной системы на заре ее существования 4,6 млрд лет назад. Поскольку большинство астероидов состоит из материала, возникшего до появления Солнца и планет, изучение этих объектов способствует поискам ответов на фундаментальные научные вопросы о зарождении жизни и формировании небесных тел.

Ранее ученые выяснили, что в прошлом у Земли могло быть множество мини-спутников, возникших вместе с формированием Луны.

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