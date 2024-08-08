Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как избежать диабета при высоком генетическом риске

JCEM: здоровая диета снижает риск диабета 2 типа даже при плохой генетике

close
100%
Depositphotos

Диабет 2 типа может быть предотвращен диетой и физическими упражнениями даже у людей с высоким генетическим риском. Это впервые показало исследование, опубликованное в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Риск диабета 2 типа повышается при ожирении, дефиците пищевых волокон в диете, чрезмерном потреблении насыщенных жиров и малоподвижном образе жизни. Предыдущие исследования показали, что диабет 2 типа может быть предотвращен здоровым образом жизни. Новая работа впервые продемонстрировала, что это справедливо даже при высоком наследственном риске.

В исследовании участвовала тысяча мужчин из Восточной Финляндии в возрасте от 50 до 75 лет. Их наследственный риск диабета оценили по 76 генетическим вариантам. Часть мужчин значительно улучшила качество питания. Они стали есть больше клетчатки из овощей, фруктов и ягод, а также больше полезных жиров. Участники были физически активны в начале исследования, и им удалось сохранить уровень активности к концу эксперимента.

Распространенность диабета 2 типа была значительно ниже у людей, изменивших образ жизни, в том числе при высоком генетическом риске.

Каждый 11-й человек в мире страдает от диабета, причем на второй тип заболевания приходится 90% случаев. При диабете 1 типа у человека снижается выработка гормона инсулина, который играет центральную роль в метаболизме глюкозы (сахара). При втором типе у человека снижается чувствительность к инсулину, хотя организм производит достаточно гормона. Оба вида заболевания развиваются под действием наследственных и внешних факторов, но диабет 1 типа сильнее зависит от генов, а диабет 2 типа — от образа жизни.

Ранее ученые выяснили, как сон связан с повреждением мелких сосудов при диабете.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами