Ученые выяснили, как избежать диабета при высоком генетическом риске

Диабет 2 типа может быть предотвращен диетой и физическими упражнениями даже у людей с высоким генетическим риском. Это впервые показало исследование, опубликованное в The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism (JCEM).

Риск диабета 2 типа повышается при ожирении, дефиците пищевых волокон в диете, чрезмерном потреблении насыщенных жиров и малоподвижном образе жизни. Предыдущие исследования показали, что диабет 2 типа может быть предотвращен здоровым образом жизни. Новая работа впервые продемонстрировала, что это справедливо даже при высоком наследственном риске.

В исследовании участвовала тысяча мужчин из Восточной Финляндии в возрасте от 50 до 75 лет. Их наследственный риск диабета оценили по 76 генетическим вариантам. Часть мужчин значительно улучшила качество питания. Они стали есть больше клетчатки из овощей, фруктов и ягод, а также больше полезных жиров. Участники были физически активны в начале исследования, и им удалось сохранить уровень активности к концу эксперимента.

Распространенность диабета 2 типа была значительно ниже у людей, изменивших образ жизни, в том числе при высоком генетическом риске.

Каждый 11-й человек в мире страдает от диабета, причем на второй тип заболевания приходится 90% случаев. При диабете 1 типа у человека снижается выработка гормона инсулина, который играет центральную роль в метаболизме глюкозы (сахара). При втором типе у человека снижается чувствительность к инсулину, хотя организм производит достаточно гормона. Оба вида заболевания развиваются под действием наследственных и внешних факторов, но диабет 1 типа сильнее зависит от генов, а диабет 2 типа — от образа жизни.

Ранее ученые выяснили, как сон связан с повреждением мелких сосудов при диабете.