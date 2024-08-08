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Ученые развеяли миф о женских тренировках

MSSE: женщины могут по-разному реагировать на одну фазу менструального цикла

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Shutterstock/Artem Furman

Фаза менструального цикла не влияет на спортивные результаты женщин, однако возможны индивидуальные отличия. Это показало исследование, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise (MSSE).

В эксперименте приняла участие 21 профессиональная спортсменка. Их попросили пройти физические тесты в разных фазах менструального цикла. Исследователи измерили поглощение кислорода и уровень молочной кислоты в крови до и во время упражнений.

«Ни один из измеренных нами факторов не находился под влиянием фазы менструального цикла. Это означает, что не было ни одной фазы цикла, где женщины имели бы лучшую или худшую производительность», — объяснили ученые.

При этом одни женщины показали лучшие результаты во время менструального кровотечения, а другие — вне его. Результаты могут означать, что универсальный подход к тренировкам женщин в ту или иную фазу цикла может быть неэффективен. Также исследование подчеркивает, что у спортивных программ по менструальному циклу нет доказанной пользы.

«Единственный способ осознанно тренироваться в соответствии с вашим менструальным циклом — это отследить свой собственный цикл и понять, как он влияет на вас», — заключили ученые.

Ранее ученые назвали важный фактор продуктивной работы на удаленке.

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