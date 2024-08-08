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Создана молекула для восстановления памяти при болезни Альцгеймера

PNAS: молекула DDL-920 восстанавливает память при болезни Альцгеймера

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Freepik.com

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе синтезировали молекулу, способную восстанавливать память у мышей с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Мозг генерирует разнообразные электрические импульсы для активации и контроля различных функций организма. Например, высокочастотные гамма-волны играют важную роль в поддержании когнитивного здоровья, но исследования показывают, что при развитии болезни Альцгеймера их активность снижается.

Ученые из Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе стремились создать препарат, способный стимулировать гамма-волны. Они обнаружили, что молекула под названием DDL-920 обладает нужными терапевтическими свойствами. Эксперименты на лабораторных мышах показали, что DDL-920 способствует восстановлению памяти, утраченной из-за болезни Альцгеймера.

По словам ученых, DDL-920 воздействует на определенные рецепторы нейронов, усиливая гамма-волны и повышая их скорость. Двухнедельное лечение мышей DDL-920 не только поспособствовало заметному восстановлению когнитивных функций мышей, но и не оказало серьезных побочных эффектов.

Ведущий автор исследования Иштван Моди из Калифорнийского университета заявил, что в будущем такую терапию можно будет рассматривать как способ лечения других заболеваний, сопровождающихся снижением активности гамма-волн. К ним относится шизофрения, расстройства аутистического спектра и депрессия.

Ранее был найден способ очистить мозг от скоплений белков при болезни Альцгеймера.

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