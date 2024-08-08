Ученые обнаружили новый фактор изменений климата

Японские ученые из Университета Тиба изучили связь между климатическими изменениями и выбросами атмосферных аэрозолей. Исследование опубликовано в научном журнале Science of the Total Environment (STE).

Команда использовала данные многолетних наблюдений для анализа влияния изменений климата на трансграничное загрязнение воздуха аэрозолями над Китаем. Специалисты разработали новую метрику для обнаружения будущих климатических колебаний, рассматривая аэрозоли как маркеры этих процессов.

Китай выбрали для исследования, поскольку страна остается основным источником загрязнения воздуха в Восточной Азии. Подветренная часть КНР представляет собой зону открытого океана с минимальным человеческим вмешательством, что делает ее удобной для метеорологических изменений.

Ученые проанализировали наборы данных об оптической толще аэрозолей, полученные со спутников. Группа смогла количественно оценить значительные изменения в переносе аэрозолей в атмосфере. Сезонные тенденции показали, что направление движения аэрозольных облаков меняло траектории по мере потепления климата.

Ранее исследователи раскрыли происхождение атмосферных аэрозолей, влияющих на климат и здоровье человечества.