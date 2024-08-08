В прошлом у Земли могло быть много мини-лун, выяснили ученые

Американские астрофизики из Невадского университета в Лас-Вегасе пришли к выводу, что рождение Луны сопровождалось появлением большого количества маленьких тел, которые стали спутниками Земли. Исследование опубликовано на портале нерецензированных научных статей arXiv.

Сегодня Луна вращается вокруг нашей планеты на расстоянии около 384,6 тыс. километров, что примерно в 30 раз больше диаметра Земли. Однако около 4,5 млрд лет назад при образовании Луны, она находилась всего в 19,1 тыс. километров от Земли, выяснили специалисты.

Считается, что Луна появилась при столкновении Земли с другой планетой размером с Марс.

В новом исследовании ученые изучили, каким образом гравитационное притяжение обломков, появившихся в результате этого удара, может помочь объяснить, как со временем менялась лунная орбита.

Большая часть обломков, образовавшихся в результате формирования Луны, вероятно, столкнулась с Луной или Землей или была выброшена в открытый космос. Однако часть из них могла вращаться вокруг Земли и Луны по так называемым околоземным орбитам.

Ученые обнаружили, что система Земля-Луна могла когда-то создать вокруг себя спутник или диск на полярной орбите — те, которые вращались вокруг полюсов Земли и Луны, а не вокруг их экваторов.

Спутниковая луна или диск на полярной орбите вокруг Луны и Земли в ранние времена могли существенно повлиять на эволюцию орбиты Луна-Земля. Это, в свою очередь, может помочь объяснить загадочные аспекты ее нынешних особенностей, даже если такой полярный материал исчез бы к сегодняшнему дню, отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, как возникла лунная атмосфера.