Доноры спермы и яйцеклеток больше не смогут быть анонимными

Конец эпохи анонимности доноров обозначил Павел Дуров, который планирует опубликовать свой геном, чтобы более ста детей, рожденных от него в разных странах мира, могли узнать о своем происхождении. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор института гуманитарных наук, заведующая кафедрой биоэтики РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Елена Гребенщикова.

«Сегодня развитие генетических технологий привело к тому, что каждый может, заказав генетический тест, найти своих родственников, если эти люди и тот, кто проходил тест, дали согласие на этот поиск. В 2016 году в журнале «Репродукция человека» вышла статья с названием, которое говорит само за себя: «Конец анонимности доноров: как генетическое тестирование может вытеснить анонимное донорство гамет из бизнеса». И это действительно большая проблема, в том числе для биоэтики, поскольку генетика и в других аспектах заставляет переосмысливать норму конфиденциальности в медицине», — отметила Гребенщикова.

Она считает, что такая ситуация может привести к этическим проблемам. Сохранение конфиденциальности важно для психологического благополучия подростка, который стремится идентифицировать себя с родителями, перенимает их модели поведения и социальные роли, а также формирует свое отношение к различным жизненным ситуациям.

«Должен ли человек знать о том, что его социальный родитель не является биологическим, — вопрос, который актуализировался в связи с развитием генетики. Все-таки донорство спермы — это не усыновление или удочерение. Тем не менее речь идет не только о донации гамет (половые клетки человека), но и о трансформации социальных и семейных связей под влиянием новых возможностей репродуктивных и геномных технологий», — отметила специалист.

Кроме того, отказ от анонимности может привести к проблемам в сфере донорства. Многие мужчины и женщины-доноры не хотят, чтобы нежданные дети появлялись в их жизни. Без гарантии анонимности они могут отказаться от сдачи биологического материала.

«Мужчины часто становятся донорами ради получения вознаграждения за сданный биоматериал. И, конечно, большинство из них не ждут, что в их жизни появится нежданный ребенок, которого он, по сути, не планировал. Кроме того, новый родственник может повлиять на его брак или отношения с другими детьми, у которых неожиданно найдется брат или сестра», — рассказала Гребенщикова.

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