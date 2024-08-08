Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ снизить заболеваемость раком желудка

Nature: уничтожение бактерии H. pylori снижает риск развития рака желудка

close
100%
Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Ученые из Пекинского университета обнаружили, что уничтожение кишечной бактерии Helicobacter pylori с помощью антибиотиков снижает риск развития рака желудка. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

В исследовании приняли участие жители почти тысячи китайских деревень. На начальном этапе ученые провели среди 180 тысяч испытуемых дыхательный тест, позволяющий установить наличие в кишечнике бактерии Helicobacter pylori. Предыдущие научные работы показали, что Helicobacter pylori выступает причиной возникновения эрозивно-язвенных изменений слизистой желудка, двенадцатиперстной кишки и язвенной болезни.

Половине инфицированных H. pylori участников назначили 10-дневный курс лечения антибиотиками для уничтожения этой бактерии. После этого ученые в течение 10 лет наблюдали за добровольцами и фиксировали все случаи развития рака желудка. Оказалось, что риск этого заболевания у людей, принимавших антибиотики, был на 13% ниже по сравнению с теми, кому не были назначены препараты. В случае успешного устранения H. pylori вероятность рака сократилась еще сильнее — на 19%.

Ученые отметили, что снижение риска рака желудка было значительно более выраженным у лиц моложе 45 лет. У тех, кто успешно избавился от бактерии, заболеваемость снизилась на 35%, а вероятность летального исхода — на 43%. У людей в возрасте 45 лет и старше лечение антибиотиками не привело к столь положительным результатам.

Ранее были названы признаки рака полости рта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами