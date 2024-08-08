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Врач рассказал, можно ли омолодить яичники

Врач Барков: процедуры по омоложению яичников не работают

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IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Некоторые медицинские организации предлагают услуги по омоложению яичников, однако сделать это невозможно, рассказал «Газете.Ru» врач-репродуктолог «Клиники Фомина» Виталий Барков.

«Многие клиники или врачи предлагают омолодить яичники или даже «разбудить» их в случае развития менопаузы с помощью различных методик. Однако данные статистики и практический опыт доказывают, что процесс снижения репродуктивного потенциала и накопления аномалий в половых клетках непрерывный и необратимый», – рассказал Барков.

По его словам, в современной репродукции человека возраст пациентов, а следовательно, их половых клеток является ключевым фактором успешного формирования здорового плода. Так, в супружеских парах старше 35 лет отмечается значительное снижение вероятности рождения ребенка.

«Стоит отметить, благодаря современным препаратам, уровню медицины – мы способны достаточно длительное время поддерживать возможность вынашивания и рождения ребенка. Таким образом у обывателя может возникнуть ложное представление о наступлении беременности в позднем репродуктивном возрасте. Получается выносить и родить ребенка можно, а вот шансов на формирование генетически своего здорового эмбриона все меньше», – рассказал врач.

По его словам, альтернативой омоложению яичников может стать криоконсервация биоматериала в молодом возрасте.

«Я рекомендую посещение врача – репродуктолога, он сможет оценить репродуктивный потенциал и при необходимости провести криоконсервацию яйцеклеток или эмбрионов. Именно благодаря заморозке биоматериала в более молодом возрасте можно обеспечить надежное формирование полноценной семьи в будущем», – объяснил врач.

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