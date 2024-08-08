Создан метод оценки жизнеспособности хрящей

На кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Сеченовского Университета разработали уникальный метод интраоперационной диагностики хрящевой ткани – оптическую спектроскопию. Он позволяет на молекулярном уровне оценить жизнеспособность хряща и спрогнозировать его состояние на 1-3 года вперед. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

Сегодня в травматологии и ортопедии существует достаточно много методов диагностики, как инвазивных, так и неинвазивных. Тем не менее, по мнению травматологов, все они достаточно субъективны.Поэтому врачам требовалась методика, которая могла бы объективизировать их визуальные и тактильные ощущения при оценке хряща у пациента.Именно таким стал метод оптической спектроскопии, который позволяет дать точную количественную оценку того, что происходит внутри сустава.

На первом этапе происходит осмотр сустава с помощью специальных датчиков с белым светом. Свет в процессе диагностики отражается от различных отделов сустава и регистрируется. Для того, чтобы грамотно применять методику, разработан алгоритм и диагностическая карта. Суставной хрящ поделен на участки, и каждому участку соответствует определенный диапазон спектров, — в ходе доклинического исследования было собрано нужное количество спектров, характеризующее каждую стадию.

«Это быстрая и безопасная методика без повреждения хряща – простая регистрация спектров. Она позволяет увидеть ранние стадии деструкции, которые не видны визуально. Без точного определения границ жизнеспособности хряща невозможно планировать реконструктивные операции, когда требуется установка трансплантатов. Если границы являются неточными, то даже самая современная операция повлечет за собой большой риск осложнений у пациента», — рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Сеченовского Университета Марина Липина.

В настоящий момент метод оптической спектроскопии активно применяется в Клинике травматологии, ортопедии и патологии суставов Сеченовского Университета. В дальнейшем, располагая большой базой данных и современными возможностями диагностики, с помощью статистического математического анализа возможно будет сделать прогноз.

«Мы сможем совершенно точно предположить, что будет через 1-3 года с пациентом при определенной степени физической активности с учетом его параметров — роста, веса. Таким образом, пациент получит исчерпывающую информацию о доступных для него видах спорта, рекомендуемой массе тела, образе жизни. Данное прогнозирование позволит людям максимально долго не прибегать к радикальным хирургическим вмешательствам на суставы, а пациентам – поддерживать результаты лечения», – отметила Липина.

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