В микроволновках обитают представители 747 родов бактерий, выяснили ученые

Ученые из Университета Ноттингем Трент в Великобритании установили, что в лабораторных, домашних микроволновках и приборах общественного пользования встречаются представители 747 разных родов из 25 типов бактерий. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Microbiology.

Специалисты взяли образцы микробов с внутренних поверхностей, дверных уплотнителей и панелей управления 30 приборов. 10 из них находились в местах общего пользования (например, в кафетериях), 10 — в лабораториях и 10 — в домах.

Исследователи идентифицировали 747 различных видов бактерий, относящихся к 25 семействам. Преобладающими в микроволновых печах оказались бактерии классов Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria. Выяснилось, что микробный состав в домашних микроволновках и устройствах, находящихся в общественном пользовании, был схожим. В то же время бактерии в лабораторных микроволновках отличались большей устойчивостью к радиации и разнообразием видов.

В микроволновых печах, используемых только членами одной семьи, были обнаружены такие бактерии, как Acinetobacter, Bhargavaea, Brevibacterium, Brevundimonas, Dermacoccus, Klebsiella, Pantoea, Pseudoxanthomonas и Rhizobium, в то время как в печах общего пользования обитали Arthrobacter, Enterobacter, Janibacter, Methylobacterium, Neobacillus, Nocardioides, Novosphingobium и многие другие.

На уплотнителях дверей микроволновок обнаружено наибольшее количество бактерий, что объясняется редким их тщательным очищением и возможным скоплением остатков еды. Некоторые микроорганизмы, обнаруженные в домашних печах (такие как Klebsiella, Enterococcus и Aeromonas), ученые назвали потенциально опасными для здоровья. Однако в целом микробная популяция, обнаруженная учеными в микроволновках, оказалась не опаснее таковой на других кухонных поверхностях.

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