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В чернилах для татуировок нашли опасные бактерии

АЕМ: 35% чернил для татуировок содержат опасные бактерии

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Depositphotos

Ученые из управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США проанализировали 75 образцов чернил для тату и перманентного макияжа. В 35% из них обнаружили патогенные микроорганизмы. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology (АЕМ).

Ученые поставили перед собой задачу оценить распространенность как аэробных, так и анаэробных микробных загрязнений в 75 образцах чернил для тату и татуажа от 14 различных производителей. Аэробные микроорганизмы могут функционировать только при наличии кислорода, в то время как анаэробные в нем совсем не нуждаются.

Для обнаружения аэробных бактерий исследователи поместили один-два грамма раствора чернил в микробиологический инкубатор для культивирования микроорганизмов. В ходе поиска анаэробных бактерий образцы помещали в специальную камеру, кислород в которой затем устраняли смесью азота, углекислого газа и водорода. Для каждого из 75 образцов материала процедура была проведена индивидуально.

Результаты показали, что около 35% чернил для тату или перманентного макияжа были загрязнены бактериями. В 26 видах чернил обнаружили 34 бактериальных изолята (выделенных в лаборатории микроорганизма). Из них 19 были идентифицированы как потенциально патогенные бактериальные штаммы.

Два вида, Cutibacterium acnes (четыре штамма) и Staphylococcus epidermidis (два штамма), были выделены в анаэробных условиях. Ученые также отметили, что два потенциально патогенных бактериальных штамма, Staphylococcus saprophyticus и C. acnes, нашли в одних и тех же образцах чернил. По словам исследователей, такие результаты говорят о том, что один образец продукции может содержать сразу несколько типов нежелательных бактерий.

Ранее ученые предупредили, что наличие татуировок повышает риск рака.

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