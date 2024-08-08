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Найден новый фактор риска повреждения капилляров

EASD: дефицит и избыток сна связаны с риском повреждения капилляров при диабете

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Depositphotos

Для людей, у которых недавно нашли диабет 2 типа, как недостаточная, так и чрезмерная продолжительность сна связаны с микрососудистыми заболеваниями. Это показало исследование, представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

Ученые оценили продолжительность ночного сна 396 добровольцев с помощью специальных устройств. Пациенты, которым недавно диагностировали диабет, носили их в течение 10 дней. Для определения заболеваний мелких сосудов использовали уровень креатинина в крови и отношение альбумина к креатинину в моче.

Недостаточный сон (менее семи часов) и чрезмерный (более девяти часов) были связаны с повышенным риском микрососудистых патологий. 69% случаев заболеваний мелких сосудов пришлось на людей с дефицитом или избытком сна. Особенно опасны расстройства сна оказались для пациентов старше 62 лет.

До этого ученые выяснили, что ограничение сладостей и другой богатой углеводами пищи не помогает больным диабетом снизить уровень сахара. Но такая диета позволяет снизить концентрацию вредных жиров в крови.

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