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Ученые развеяли миф о кошачьем паразите, который передается людям

Transplant International: зараженные токсоплазмой почки подходят для пересадки

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superbeststock/Shutterstock/FOTODOM

Почки от доноров, зараженных «кошачьим» паразитом токсоплазмой, не опасны для реципиентов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Transplant International.

Токсоплазма широко распространена, причем люди часто заражаются этим паразитом от кошек. Для здоровых людей это неопасно. Но пациенты после пересадки органов получают препараты, которые подавляют их иммунитет. Ученые предполагали, что из-за этого зараженные токсоплазмой донорские почки могут быть опасны.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 51 тысячи пациентов. В 4300 случаях почки были заражены токсоплазмой. Риск отторжения органа или его отказа составил 5% для всех пациентов и не зависел от того, был ли пациент инфицирован.

Работа доказывает, что заражение донора токсоплазмой — это не повод отказываться от его органов. Однако ученые рекомендовали дополнительное наблюдение за людьми, которые получат такие почки.

«Из-за роста заболеваемости диабетом, гипертонией и другими состояниями список ожидания донорских почек становится все длиннее. Мы надеемся, что наши результаты помогут смягчить эту проблему», — отметили авторы.

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