Стало известно, что повышает риск летального исхода от инсульта

Ученые из исследовательского центра при больнице Дель Мар в Барселоне обнаружили, что повышенный уровень глюкозы в крови в момент поступления в больницу с ишемическим инсультом значительно увеличивает риск неблагоприятного или летального исхода в последующие три месяца. Результаты исследования опубликованы в журнале Cardiovascular Diabetology (CardioDiabet).

Ученые объяснили, что при ишемическом инсульте и других воспалительных состояниях повышение уровня сахара в крови выступает обычным явлением. Однако не у всех пациентов увеличение концентрации глюкозы равнозначно. Чтобы выяснить, какие последствия сопровождают сильное повышение уровня сахара, исследователи проанализировали данные 2774 лиц, перенесших ишемический инсульт.

Ученые учли информацию о возрасте добровольцев, наличии у них сахарного диабета и инвалидности, тяжести инсульта и назначенной терапии. Результаты показали, что высокие уровни глюкозы в крови в момент госпитализации с инсультом коррелировали с большей вероятностью неблагоприятного исхода (в том числе летального). Исследователи уточнили, что повышение уровня сахара всего на 13% по сравнению с исходным значением грозило возникновением опасных последствий в течение трех месяцев после сердечно-сосудистого события.

Отмечается, что каждое повышение уровня сахара на 10% увеличивало риск ухудшения прогноза лечения на 7%. У пациентов с самыми резкими и значительными скачками глюкозы вероятность неблагоприятного исхода ишемического инсульта увеличивалась на 62%, а летального — на 88%.

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