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Ученые создали новый метод печати сосудов для искусственных органов

AdvMat: с помощью 3D-принтера удалось произвести действующую сосудистую сеть

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Wikimedia Commons

Американские ученые из Гарвардского университета создали технологию печати сетей кровеносных сосудов с помощью 3D-принтера. Разработка приблизит производство готовых органов для пересадки. Исследование опубликовано в научном журнале Advanced Materials (AdvMat).

Команда спроектировала метод, позволяющий получать сосудистые структуры с оболочкой из гладкомышечных и эндотелиальных клеток, окружающих полое ядро, способное пропускать жидкость. Такая архитектура точно имитирует устройство естественных кровеносных сосудов человека.

Ключевым новшеством разработки стало сопло типа «ядро-оболочка» с двумя независимо управляемыми жидкостными каналами для «чернил» из коллагена и желатина.

Внутренняя камера ядра сопла немного выступает за пределы камеры оболочки, так что сопло может полностью проколоть ранее напечатанный сосуд, чтобы создать взаимосвязанные разветвленные сети для достаточной оксигенации тканей и органов человека. Размер сосудов можно изменять во время процесса, изменяя либо скорость печати, либо скорость потока материалов.

В ходе испытаний на созданных в лаборатории тканях биомиметические сосуды в течение пяти дней перекачивали имитацию крови без каких-либо нарушений.

Ранее ученые объявили о прорыве в технологии биопечати органов для пересадки.

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