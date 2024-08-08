Ученые создали новый способ выявлять токсичные «вечные химикаты»

Американские ученые из Техасского университета в Остине разработали новый способ идентификации фторорганических соединений (ПФАС) в водоемах. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Science & Technology (EST).

К ПФАС относится более 15 тыс. синтетических химикатов. Их высокая устойчивость обусловлена связью фтор-углерода — одной из самых прочных в органической химии. ПФАС почти не распадаются естественным путем, за что их называют «вечными». Как показали недавние открытия, эти соединения накапливаются в организме, провоцируя развития рака и других тяжелых заболеваний.

Новая методика включает в себя пропускание образцов через сильное магнитное поле, а затем считывание всплеска радиоволн, испускаемых их атомами. Это раскрывает состав изотопов углерода в молекуле и дает химическому веществу его отпечаток.

Поскольку смесь изотопов углерода, связывающихся с каждым атомом фтора, уникальна для способа производства химического вещества, эту информацию можно использовать как химический «отпечаток пальца» для отслеживания отдельных соединений.

По словам ученых, изотопы углерода также можно использовать для обнаружения поддельных лекарств и других веществ.

Ранее исследователи создали керамические фильтры для удаления ПФАС из воды с помощью 3D-печати.