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Воздействие пестицидов повышает риск мертворождения, выяснили ученые

AJE: загрязнение среды пестицидами вдвое увеличивает шансы мертворождения

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IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo/Global Look Press

Американские ученые из Университета штата Аризона и Калифорнийского университета выяснили, что воздействие некоторых видов пестицидов на организм беременных женщин связано со значительным риском мертворождения. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Epidemiology (AJE).

Пестициды — химические вещества, используемые для борьбы с вредителями в различных условиях. Их обычно подразделяют на разные классы, такие как органофосфаты, пиретроиды и карбаматы.

Команда использовала записи о применении 27 видов пестицидов в Аризоне с 2006 по 2020 год, а также данные о рождениях и мертворождениях младенцев на территории штата за тот же период.

Как показал анализ, проживание в пределах полукилометра от мест применения пиретроидных, органофосфатных и карбаматных пестицидов в течение 90-дневного окна до зачатия и в течение первого триместра беременности повышало шансы на гибель плода до рождения.

В частности, пестициды цифлутрин, зета-циперметрин, любые органофосфаты, малатион, карбарил и гидрохлорид пропамокарба были связаны с увеличением мертворождений до зачатия.

В течение первого триместра опасность для жизни нерожденного ребенка представляли фенпропатрин, перметрин, ацефат и гидрохлорид форманата. В частности, воздействие ацефата (вещество группы органофосфатов) в течение первого триместра оказалось способно удвоить риск мертворождения.

По словам исследователей, беременные женщины могут быть особенно уязвимы к неблагоприятным последствиям воздействия пестицидов из-за физиологических изменений во время беременности, таких как повышенная скорость обмена веществ, измененный уровень гормонов и изменения в иммунной системе. Развивающийся плод может быть более восприимчив к токсическому воздействию пестицидов в этот период быстрого роста и развития.

Ранее ученые выяснили, что пестициды повышают риск развития некоторых видов рака.

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